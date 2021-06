BOURGET, Jean-Baptiste



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 mai 2021, à l'âge de 99 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jean-Baptiste Bourget, époux de madame Lise Nolin, fils de feu madame Alma-Angélina Guillemette et de feu monsieur Joseph Bourget. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, Lise Nolin, ses enfants: Nicole, Linda, Mireille (Benoît Mercier); ses petits-enfants: Marjorie (Maxime P. Bédard), Jennyfer, Samuel, Clara; ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Bourget et Nolin. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 20 juin 2021, de 13 h 30 à 15 h 30.Les cendres seront déposées par la suite au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, Téléphone : 418 835-7188, Site web : www.fhdl.ca.