FRÉCHETTE, Madeleine Belleau



"La perte d'une mère est le premierchagrin que l'on pleure sans elle".C'est avec beaucoup de chagrin que nous vous faisons part du décès de notre précieuse maman, survenu le 8 juin 2021, au CHSLD Chanoine-Audet de Saint- Romuald, à l'âge vénérable de 96 ans. Elle habitait autrefois à Saint-Rédempteur et elle était l'épouse bien-aimée de feu Gaston Fréchette et la fille de feu Ida Huot et feu Oscar Belleau. Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants: Diane (Richard Tremblay), Lise (feu Fernand Desrochers), Denis, Gilles (Sylvette Gagnon) et Nicole (Laurent Bergeron). Suivent ses quinze petits-enfants et ses vingt-huit arrière-petits-enfants; ses trois frères: feu Gérard (Marie-Paule Fréchette), feu Robert (feu Thérèse Bilodeau), feu Marcel (Liliane Dufresne); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fréchette: feu Berthe-Alice (feu Joseph Lavoie), feu Louis-Georges (feu Rita Grondin), Marie-Paule (feu Gérard Belleau), feu Marguerite, feu Fernande (feu Gilles Huot), feu Monique (feu Claude Tremblay), feu Véronique (feu Sarto Patry); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CHSLD Chanoine-Audet pour le dévouement et les bons soins prodigués à leur mère.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Saint-Rédempteur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière Appalaches, 1494 route du Président Kennedy Nord, C.P. 1, Ste-Marie, Québec G6E 3B4. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire