GAUTHIER, Marcel



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 décembre 2020 à l'âge de 89 ans est décédé M. Marcel Gauthier, époux de feu Lucille Duchesne. Il demeurait à Lévis (secteur St-Nicolas). Il laisse dans le deuil sa compagne des 4 dernières années, Diane Lapointe, ses enfants: feu Denis Gauthier, Sylvie (Marcel Lapointe), et Pierre (Bibiane Harvey), ses petits-enfants: Stéphanie, David et Frédéric, ses arrière-petits-enfants: Xavier, Roxane, Sara-Kim, Damien et Jason, ses frères et sœurs: feu Jacqueline (feu Jacques Imbault), Madeleine (Denis Roche), feu Judith (Jean-Eudes Rioux), Philippe (Lucie Boulianne), Roger (feu Anne-Aimée Métivier), Rock (Gaétane Tremblay), Rachelle (Réjean Dionne) et feu Angèle; ses beaux-frères et belles-sœurs, cousins et cousines, neveux et nièces et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis, du 5e étage, Covid, pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, Faire un don.de 9h à 11h.