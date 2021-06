NOLIN, Noëlla Guay



Au centre de Santé et Services sociaux Paul-Gilbert, le 5 juin 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée Madame Noëlla Guay, épouse de Monsieur Réal Nolin. Elle demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario et Nancy; ses frères et sœurs: Colette, Louisette, Mado, Irène, et Claude Guay; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nolin: Roger, Gertrude, Denis, Rita, Marguerite, Gérard, Claude, Lise, Lucie et Carole; ainsi que leur conjoint, conjointe, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille veut remercier l'unité prothétique de Paul- Gilbert pour leur dévouement exceptionnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Alzheimer.