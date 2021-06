NADEAU, Jeannine



À l'Hôpital St-Sacrement, le 31 mai 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Jeannine Nadeau, épouse de feu monsieur Léopold Dussault, fille de feu monsieur Eugène Nadeau et de feu madame Alice Beaudoin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9h à 11h15.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Suzanne Bernier) et Céline; ses petits-enfants: Geneviève (Alain Perron) et Philippe (Geneviève Baril); ses arrière-petits-enfants: Antoine, Ariane, Julia et Roméo; ses frères et sœurs: feu Jean-Charles (feu Thérèse Gendreau), feu Benoit (feu Yvette Brochu), feu Jules (feu Gertrude Goulet), feu Bernard (feu Thérèse Filion), feu Lucie (feu Gaston Paquet) et feu Thérèse; ses beaux-parents: feu Clara Paradis et feu Wilfrid Dussault; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Adélia, feu Albert (feu SImone), feu Armand (feu Monique Trudel), feu Joseph (feu Marguerite), feu Roger, feu Roland (feu Jeannine) et feu Thérèse; ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Domaine St-Dominique pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer: https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don