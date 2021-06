DUMONT, Lucien



À l'Hôpital Jeffery Hale de Québec, le 23 mars 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Lucien Dumont, époux de feu madame Cécile Dompierre, fils de feu dame Rosaline Therrien et de feu monsieur Lucien Dumont. Il demeurait à Québec (secteur Vanier).Il laisse dans le deuil ses filles: Nathalie (Stéphane Lemay), feu Sophie; ses petits-enfants: William et Philippe Lemay; ses frères et sœurs: feu Roger (Lorraine Miller), feu Colette (feu Antoine St-Hilaire, feu Rosaire Lepage), feu Aline et feu Fernand; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Narcisse Dompierre (feu Laura Simard), feu Marie-Paule Dompierre (feu Roméo Ruel) et feu Jacqueline Dompierre (feu Roger Lemay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s., suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS) 1, avenue Sacré-Cœur, bureau 108 est, Québec, Québec Téléphone : 418 691-0766 Site web : www.fondationfais.org. Il a été confié au