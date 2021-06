IMBEAULT, Carmelle Bérubé



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 5 janvier 2021, à l'âge de 96 ans et 2 mois, est décédé madame Carmelle Bérubé, épouse de feu monsieur Louis-Philippe Imbeault, fille de feu madame Laure Rossignol et de feu monsieur Iréné Bérubé. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 14 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Monique (André Gélinas), Gisèle (Benoit Gosselin), Gaston (Marlène Vasquez), Pauline (Paul Jomphe); ses petits-enfants: Bruno, Nancy, Nathalie, François, Yan, Mathieu, Édouardo et arrière-petits-enfants: Sheila, Alixia, Vincent, Xavier, Raphael, Mavrick, James; ses frères et sœurs: feu Lucille (feu Louis JulienI), feu Gisèle, feu Réjeanne (feu Jacques Séguin), feu Réjean (feu Jean Smith) feu Benoit, feu Gaston (feu Louise Tremblay), Denise (feu Gérard Porlier), et Jos. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com.