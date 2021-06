GODIN, André



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 11 juin 2021, à l'âge de 80 ans et 3 mois, est décédé monsieur André Godin, conjoint de madame Brigitte Lyonnais, fils de feu dame Marguerite Goulet et de feu monsieur Claudius Godin. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe Brigitte Lyonnais et sa famille, il laisse dans le deuil sa fille: France Godin, son fils Serge Godin (Chantal Genest), ses petits-enfants: Marie-Pier (Kevin), Tracy (Andrew) et Lace (Babile); ses arrière-petits-enfants: Megan, Maéva, Logan, Jaxxon et Claudie; sa belle-sœur Rolande Chabot ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Godin, Goulet, Déry et Daspe; son ami(e) Marcelle Chabot. La famille tient à remercier le personnel du Foyer de Charlesbourg pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres en tenant compte des mesures sanitaires en vigueur au, de 13 h à 14 h 45.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer 2375, avenue de Vitré, Québec, Qc Téléphone: 418 657-5334 Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web: www.fqc.qc.ca.