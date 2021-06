NOËL, Rita Labbé



Au Jardins du Haut-St-Laurent, le 10 juin 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Rita Labbé, épouse de monsieur feu Maurille Noël. Elle était la fille de feu monsieur Émile Labbé et de feu dame Annie Provencher. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Michel (feu Catherine Marx), Adrien, Raynald (Danielle Guay), feu Jean-Pierre et Joanne, ses petits et arrière-petits-enfants, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Jardins du Haut-St-Laurent pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la l'Association de la neurofibromatose du Québec, C.P. 150, Succ. St-Michel Montréal, Québec, H2A 3L9 tél.: 514-385-6702