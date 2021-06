DESCHÊNES, Lucie



À Québec, le 6 juin 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée Lucie Deschênes, fille de feu Eugénie Michaud et feu Louis- Philippe Deschênes. Native de Jonquière, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 13 h 30.et de là, au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil son fils Michel-André et sa fille Marie; le père de ses enfants André Roy; ses petits-enfants: Gabrielle (Pierre-Louis Laliberté), Étienne (Josiane Poulin), Geneviève (François Ducasse) et Émilie; son arrière-petite-fille Emma Ducasse; ses sœurs et son frère: feu Micheline, feu Louise, Pierre (Claudette Duchesne) et Chrystiane ainsi que plusieurs membres de la famille élargie et ami(e)s. Un merci spécial est adressé au personnel de la Résidence Côté Jardins pour leur accompagnement et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.