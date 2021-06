HAMEL, Lucille



À son domicile, le 25 mai 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Lucille Hamel. Elle était la fille de feu madame Cécile Jobin et de feu monsieur Robert Hamel. Elle était la conjointe de monsieur Jean-Guy Clouet. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son fils: Patrick (Chantal Lapointe); sa belle-fille Nathalie Clouet (Martin Baribeau); ses petits-enfants: Méranye, Hendrew, Maxime, Clara et Kameron; ses sœurs: Micheline (Jean-Rock Ferland), Louise (Roland Lelièvre) et feu Jacques (Suzanne Morneau); ses-beaux-frères et belles-sœurs de la famille Clouet: Madeleine (feu Marc Plante), Gaston (Jocelyne Fortier, feu Hélène Garneau), André (feu Yvonne Picard), Denis (Gisèle Fitzback, feu Jeannette Goulet), feu Florent, Francine (Pierre Gravel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. Elle a été confiée àLa famille remercie le personnel du CLSC pour l'attention portée et la qualité des soins.