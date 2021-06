LAFLAMME TURGEON, Florence



À l'Hôtel Dieu de Lévis, le 3 juin 2021, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédée madame Florence Turgeon, fille de feu Alphonse Turgeon et de feu Juliette Parent. Elle demeurait à Lévis mais avait résidé précédemment à Armagh et à St-Damien de Bellechasse.Il est désormais possible de venir offrir vos condoléances à la famille auet l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Le nombre de personnes présentes à l'intérieur de l'église devant être limité en tout temps à 50 personnes, les membres de la famille auront priorité. Outre le père de ses enfants feu Hermann Laflamme, elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Magdi Abdel-Malak), Michel (Edith Therrien), Serge, Marielle (Marc-André Bourgault), feu Alain, Suzie (Réal Chamberland); ses petits-enfants : Mélanie Abdel-Malak (Philippe Frenette), Samuel Abdel-Malak, Karine Laflamme (Eric Saindon), Mélissa Laflamme, Joanie Guillemette (Vincent Guay), Steven Guillemette (Rebecca Poirier), Jessie Chamberland (Sylvain Marcoux) et Cindy Chamberland. Elle était la sœur de : feu Jean-Paul (Carmelle Poulin), Marcel (Janine Pagé), feu Léonce (Diane Pelletier), feu Clermont (feu Ursule Poulin), feu Colette nommée Marthe. Elle laisse également ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laflamme ainsi que tous ses arrière-petits-enfants et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de la résidence Mgr Bourget, du CISSS de Chaudière-Appalaches et de l'Hôtel Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à madame Turgeon et le soutien à sa famille. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à une cause ou à un organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la