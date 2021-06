TREMBLAY, Gérard



Au Centre Villa-Maria de Saint-Alexandre, le 22 mai 2021 est décédé à l'âge de 89 ans et 10 mois, monsieur Gérard Tremblay, époux de feu dame Albertine Drapeau. Il était le fils de feu Grégoire Tremblay et de feu Elmire Lizotte. Il demeurait à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s aude 10 h à 13 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière des Pins.Il laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Raymonde Pelletier), Hélène (Paul Montminy); ses petits-enfants: Caroline (Jean-François Robichaud), Marie-Pier (Jérôme Bélanger), Jean-Philippe (Julie Parenteau), Audrey (David Fromentin); ses arrière-petits-enfants: Olivier, Charly, Ethan, Léanne, Lucas, Aby, Romy. Il était le frère et le beau-frère de: feu Apolinaire (feu Léda St-Amant), feu Bernadette (feu Auguste Lord), feu Georges (feu Madeleine Tousignant), feu Sr Marie-Rose, feu Marie-Blanche (feu Antonio Chouinard), feu Cécile (feu Roland Létourneau), Lucie (feu Jean-Paul Thiboutot), feu Armand (Lucille Gagnon), feu Sr Marguerite, feu Élie (feu Jeanne Daigle), feu Jean-Charles (feu Madeleine Morin), Joseph-André (Louise Bélanger), Madeleine (Jacques Chabot); feu Paul-Émile (feu Jeanne-D'Arc Pelletier) et de la famille Drapeau il était également le beau-frère de: Robert (feu Laurette Robitaille), Marie-Jeanne (feu Gilbert Bérubé), Lionel (Thérèse Lévesque), Georges, feu Pierre, Jacques (Micheline Despatie), feu Claude (Odina Charron), Claudette (Denis Fradette), Thérèse (feu Adalbert Gauthier), feu Cécile (feu Jean-Claude Chamberland). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier les membres du personnel soignant du Centre Villa-Maria de Saint-Alexandre pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne www.fondationhndf.ca