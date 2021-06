VANDAL, Edgar



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 6 juin 2021, à l'âge de 88 ans et 8 mois, nous a quittés Monsieur Edgar Vandal. Il était le fils de feu Monsieur Rosario Vandal et de feu Dame Marie-Anne Gilbert et demeurait à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial.samedi jour des funérailles à compter de 11 heures.Monsieur Edgar Vandal laisse dans le deuil ses sœurs : Sœur Éliette cnd, Marguerite et Henriette; ses neveux: Martin, Stéphane (Véronique Boutin); sa nièce : Anick (René Roberts); ses arrière-petites-nièces : Élisabeth (Xavier), Emmanuelle, Kelly ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre ses parents il est allé rejoindre ses frères et sa sœur: l'Abbé Roger, René, Claire, Joseph (Jacynthe Simard). Un merci spécial est adressé au personnel de l'Estuaire et à celui de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds Soins Palliatifs, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la