LEMIEUX, Adeline Audet



Au CISSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 mai 2021, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est décédée madame Adeline Audet, épouse de feu monsieur Joseph Lemieux, fille de feu madame Marie-Ange Patry et feu monsieur Hector Audet. Elle demeurait à Lévis, autrefois de St-Gervais Bellechasse.et de là au columbarium Édouard Trahan et fils Inc.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine, France (Rosaire Godbout) et Serge (Chantal Breton) et ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs de la famille Audet: feu Georgette, feu Thérèse, Léo (feu Cécile Dion), feu Marie-Paule (feu Jacquelin Fournier), Octave (feu Laurette Lemieux), feu Marie-Claire (Florent Laflamme, Carmen Côté), Lynda (feu Gilles Dagneault), Lucienne (feu Paul-André Lemieux, Raphaël Vermette), feu René, feu Éliane (feu René Lemieux), Cécile (Gérard Gosselin), Clément (Monique Lemieux), Céline (Rénald Lemieux); De la famille Lemieux: feu Égide (feu Irène Rouillard), feu Rosaire (feu Simone Labrie), feu Lucille (feu Léopold Godbout), feu Rollande (feu Charles Paré), feu Fernand (Yvonne Gonthier), feu Roméo (feu Germaine Paré), Gisèle (feu Fernand Girard), Yvonne (feu Paul-Henri Prévost), Georges, René (Jeanne-Mance Giroux); neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués à leur mère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (soins Palliatifs) 143 rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des enveloppes seront disponibles à l'église de St-Gervais. La direction des funérailles a été confiée à la