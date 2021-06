SAVARD, Thérèse



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de madame Thérèse Savard, le 3 juin 2021 à l'âge de 85 ans. Elle demeurait à la Résidence Kirouac. Chaleureuse, accueillante et bienveillante pour ses proches, sa présence et ses attentions nous manqueront à jamais. Son amour des animaux et des fleurs est à l'image de la douce personne qu'elle était.Madame Savard laisse dans le deuil sa sœur Cécile, son frère Marcel, sa belle-sœur Marguerite Saint-Pierre, plusieurs neveux, nièces et toutes les personnes qui étaient importantes dans sa vie. Elle est allée rejoindre ses parents Marie-Ange Lessard et Ernest Savard ainsi que ses frères Roland, Charles-Henri, Ernest et son amoureux André Anderson. La famille recevra les condoléances au :de 12 h à 13 h 45.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de la Résidence Kirouac pour les bons soins et leur grande humanité à l'égard de madame Savard. Pour rendre hommage à madame Savard, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.