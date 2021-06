TARDIF, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 mai 2021, à l'âge de 76 ans et 2 mois, est décédé monsieur Gilles Tardif, époux de madame Lisette Houde, fils de feu madame Antoinette Verreault et de feu monsieur Joseph-Ferdinand Tardif. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Sonia (Stéphane Lamothe); ses sœurs: Hélène (feu Jacques Leduc) et Ginette (feu Réjean Asselin); ses beaux-frères et belles-sœurs: Denise Houde (René Boisvert), André Houde (Manon Ladouceur), Louis-Marie Houde (Céline Gignac), Jacques Houde (Paule Bruneau) ainsi que Denise Bélanger. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il a rejoint ses parents, son frère Pierre (Micheline Leclerc) ainsi que ses beaux-parents (madame Léonette Lapointe et monsieur Gustave-Marie Houde). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 13 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à 15h.La famille tient à remercier sincèrement l'équipe de pneumologie de l'IUCPQ ainsi que celle des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, Québec, 418 525-4385 Courriel: fondation@chudequebec.ca Site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.