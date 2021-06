PERRON, Jacques



Au CHUL, le 1 juin 2021 à 9h30, en présence de son épouse Monique Séguin et à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jacques Perron. Il était le fils de feu monsieur René Perron et de feu madame Marthe Duchesne. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères: Bernard, Yvon et Mario; ses sœurs: Denise, Francine, Lise et Rachelle; son beau-fils: Jean-Philippe Rioux, ainsi que ses neveux, nièces, beaux- frères, belles-sœurs et autres ami(e)s.La famille tient à remercier toute l'équipe de soins palliatifs du CLSC Ste-Foy ainsi que le personnel soignant du CHU de Québec.