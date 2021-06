PICHÉ, Jeannot



À son domicile, le 9 juin 2021, à l'âge de 79 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jeannot Piché, époux de madame Christiane Poulin, fils de feu madame Marie-Jeanne Martin et de feu monsieur Antonio Piché. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 15.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Karine (Hugo Breton) et Patrick; ses petits- enfants: Thomas, Justin et Laurie; sa sœur Lise (feu Louis Lavoie); sa belle-mère madame Yvonne Poulin; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin: Gilles (Huguette Dion), Réjean (Carmen Faucher), Denis et Guy; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Téléphone : 418 656-4999 Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.