BOURGAULT, Gemma



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (CHU) de Québec, le 17 mai 2021, à l'âge de 69 ans est décédée madame Gemma Bourgault, fille de feu dame Yvette Chouinard et feu monsieur Médéric Bourgault. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Jonathan, ses frères et sœur: Claude (Elaine Morneau), Alain (Francine Lavoie), feu Gervais, Clément (Lucie Miville), Julie (Paul-Émile Dion); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) https://iucpq.qc.ca/fr/fondationLa direction a été confiée à la