GENDREAU, Gisèle



À son domicile, le 9 juin 2021, à l'âge de 74 ans et 2 mois, est décédé madame Gisèle Gendreau, épouse de monsieur Jacques Therrien, fille de feu madame Adrienne Plante et de feu monsieur Hérménégilde Gendreau. Elle demeurait à Lévis.Outre son tendre époux des 50 dernières années, elle laisse dans le deuil ses enfants: François Therrien (Émilie Caron) et Éric Therrien; ses petits-enfants Félix Therrien, Olivier Therrien et Emma Therrien; ses frères et sœurs Jean Claude (Pauline Laroche),Raymond (Lise Létourneau),Marcel (Cyprienne Fradette), Pierrette (Miville Racine), Louise, Denis (Marie-Marthe Saint-Hilaire), Marc-André (Marielle Simard), Luc (Diane Dumas), Laurent (Solange Dumas) et Thérèse (André Guérard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Therrien: Claude et Louise (Jocelyn Martel); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille recevra les condoléances en présence du corps aude 12h à 15h le 22 juin prochain. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Mont-Marie à Lévis. Mme Gendreau était une femme aimante et dévouée envers sa famille et ses proches, sa mémoire restera éternellement à travers sa famille et ses amis. Nous lui souhaitons un repos grandement mérité.