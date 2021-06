Pierre Simard



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 30 mai 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Pierre Simard, époux de dame Nicole Turcotte. Né à Sacré-Coeur le 18 janvier 1950, il était le fils de feu dame Germaine Hovington et de feu monsieur Henri-Paul Simard. Il demeurait à Québec arr. Beauport.Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, une cérémonie d'au revoir sera célébrée dans l'intimité avec la famille immédiate. Une autre cérémonie sera célébrée à Sacré-Cœur pour la famille Simard à une date ultérieure.Outre son épouse Nicole, monsieur Simard laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Yvon, Joseph-Louis (Jeanne Simard), Marie-Rose (Noël Bouchard), Monique (Yvon Savard), Odile, Ghislain; de la famille Turcotte : Thérèse, Clément (Lucienne Bourgeois), Suzanne (Louis Lemelin), Maurice (Lisette Gagnon), Roger (Olivette Duchesne), Marie-M., Claudette (Robert Doré), Micheline Maltais (feu Denis) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Pierre était également le frère de feu Blandine.La famille remercie sincèrement le Dr Pierre Boutet de même que tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour la relation particulière et attentive dédié à chacun de leurs patients. Mention spéciale à Louise Giguère, Ginette Taillon, Gilles Vallières, Roger Lavoie, Claude Deschesnes et Josée Villeneuve pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, Site : www.fondationhsab.org, Tél. : 418 827-5773, poste 2802.Les Funérailles sont sous la direction de