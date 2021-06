LAFRANCE, Maurice



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 28 mai 2021, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Maurice Lafrance, époux de dame Carmelle Moisan. Il était le fils de feu dame Marie-Ange Côté et feu monsieur Moïse Lafrance. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Carmelle; sa fille Line (Robert Thomassin); ses fils: Pierre (Chantal Giroux) et Richard (Stéphanie Marier); ses petits-enfants: Jeanne, Béatrice, Lauriane et Guillaume; les enfants de Carmelle: France (Guy Marier), Luc (Denise Côté) et Jérôme (Micheline Fillion); les petits-enfants de Carmelle: Mathieu, Julie, Claudia et Francis; sa première épouse Denise Simoneau (Paul E. Lachance); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Gisèle (feu Lionel Poitras), Pauline (feu Gérard Veilleux), Denise (feu Denys Lessard), feu Michel (Charlotte Larrivée), feu Raymond (Adélice Légère), feu Julio (Thérèse Simard) et feu Paul-Henri (Denise Ratté). Il est allé rejoindre Irène (Gilles Hamelin), Paul-Aimé (Florence Guay), Marcel (Armandine Vézina), Rachel (Honorius Dallaire), Laurien (Jeannine Audet) et Claudette Lafrance (Joseph Prémont). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre d'hébergement de Limoilou pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: (418) 527-4294.