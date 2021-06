DESROSIERS, Léopold



Au Centre Paul-Gilbert de Lévis, le 24 décembre 2020, à l'âge de 90 ans et 2 mois, est décédé monsieur Léopold Desrosiers, époux de madame Diane Harton. Fils de feu dame Marie-Anne Bernier et de feu monsieur Léon Desrosiers, il demeurait à Saint-Aubert-de-L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Christian (feu Bonnie Saari), Ghislain (Émilia Simard), Réjean (Mirka Gilbert) et Mario (Lorraine Lévesque); ses petits-enfants: Simon (Nadja Carrier-Giasson) et Mireille Desrosiers (Jean-François Belzile); Emilie (Guildo Côté), Elise (Michaël Fournier) et Vincent Desrosiers (Amélie Gagnon); Myriam (Marco Giroux) et Alex Desrosiers (Gabrielle Gasse); ses arrière-petits-enfants: Camille et Laurent, Lionel et Adéline, Rose et Jade, Laurence, Louis-Philippe et Olivier, Gabriel, Roxanne et Charles. Il était le frère et le beau-frère de: Gérard (Claudette Bernier), Bertrand (Huguette Desrosiers), Julien (Gisèle Tremblay); de la famille Harton: feu Alphonse (feu Lucienne Legros), feu Armandine (feu Jean-Paul Barck), feu Thérèse (feu Lorenzo Couillard), Cécile (feu Claude Proulx). Sont également affectés par son départ ses cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du Manoir de l'Arbre Argenté de Lévis, à celui du CHSLD Saint-Alexandre de Thetford Mines ainsi qu'à celui du Centre Paul-Gilbert de Lévis pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie, QC G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/.Les membres de sa famille vous accueilleront auà compter de 13h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.