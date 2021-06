La RUE, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 mai 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Robert La Rue, époux de madame Marcelle Cantin; fils de feu monsieur Raoul LaRue et de feu madame Régina Frenette. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur La Rue laisse dans le deuil, outre son épouse madame Marcelle Cantin, ses enfants : Suzie (Alain Olivier), Alain et Louis (Dominique Grenier); ses petits-enfants : Félix Olivier, Laurie Olivier, Charles La Rue et Philippe La Rue; ses frères et sœurs de la famille La Rue : feu Denis (feu Aline Dion), feu Marie-Marthe (feu Roger Girard), Jean-Guy (Claire Gauthier), feu André (Juliette Cantin), Aimé (Pierrette Moisan), Roger (Colette Leblanc), feu Yvon (Réjeanne Jobin), Lorraine (Réal Garneau) et feu Marcel (Lise Beaumont); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cantin : feu Claudette (feu Marcel Brière), Aline (feu Lucien Plante), feu Aimé (feu Yvette Gosselin, feu Jeannine Paquet), Jacques (Jeannine Denis), Pierrette (feu Paul Boilard), feu Jean-Marie (feu Rita Côté), feu Clément, Agathe et Gaston (Réjeanne Julien) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à toute l'équipe de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins et leur humanisme.Par la suite, les cendres seront déposées au columbairum de la résidence funéraire. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la fondation du CHU de Québec, Pavillon Hôtel-Dieu de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5 https://fondationduchudequebec.org/