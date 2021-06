LEMAY, Adrien



C'est avec grande tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Adrien Lemay survenu le 9 mai 2021 à l'Hôtel-Dieu-de Lévis. Il était le fils de feu Henri Lemay et de feu Alma Lambert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Éliette, sa fille unique Nancy; ses frères et sœurs: Simone (feu Jean-Charles Lacasse), Madeleine (feu Aurèle Couture), Rollande (Almanzor Drolet), Jeannine (Paul Gosselin), Cécile (Paul Tessier), feu André (feu Jocelyne Normand), Noëlla (Jean-Guy Desrochers), Fernand (Aline Lemay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blanchette: feu Normand (Marie-Claire Boucher), Rita (feu Marcel Blanchet) et son ex-conjoint Cyrille Brûlé, le père de ses enfants, Ginette (feu Gilles Faucher) et son conjoint Réjean Labonté, Marcel (Rita St-Onge), Louise (Lucien Nadeau), Réjeanne (Pierre Tremblay); ses deux filleuls Marcellin Brûlé et Stéphane Blanchette, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que des amis de la famille. Des remerciements au personnel des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Qc G6V 3Z1. Site web : https://fhdl.ca/.La famille recevra les condoléances à la maison funéraireà compter de 12h.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire