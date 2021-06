ROCHETTE, Jean-Claude



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 juin 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Rochette, époux de madame Micheline Lafontaine, fils de feu madame Justina Garneau et de feu monsieur Majella Rochette. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres suivra au cimetière Mont-Marie. Il laisse dans le deuil outre son épouse Micheline, ses enfants: Mario et Christian (Annie Turmel); ses petits-enfants: Emile et Alexis; son frère Jacques (Lisette Laforest); sa belle-sœur Mariette Lafontaine (Jacques Couillard); sa filleule Lise Laliberté, ses neveux, ainsi que ses ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site web: www.cancer.ca ou la Société Parkinson - Région de Québec Courriel: information@prqca.ca Site web : www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.