PELLETIER, Paul



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 décembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Paul Pelletier, époux de dame Pauline Poiré. Il était le fils de feu dame Jeannette Tremblay et feu monsieur Louis Oscar Pelletier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pauline, ses enfants: Sylvie, Isabelle (Stéphane Robitaille), Julie (Marie Dionne), feu Nicolas, feu Marc-Tran et Thuy-Hang (Frédéric); ses petits-enfants: Félix, Jean-Gabriel, Maude, Sarah et Louis-Charles; ses soeurs: Louise (feu Léopold Marquis) et Nicole (Thomas Boudreau); ses frères: Normand (feu Laurette Blais) et feu Jean (Nicole Camirand); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Poiré: feu Maurice (Jeannine Crépault), feu Monique (feu Guy Renaud), Suzanne (feu Yves LaRue), feu Lise, feu Pierre (feu Lina Couture), Madeleine (Léo Vidal), Claude (Andrée Thibault), Hélène (Pierre Brousseau) et Diane; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe médicale aux soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour l'excellence des soins prodigués et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél.: (418) 527-4294 ou à Missions Étrangères, 180, place Juge-Desnoyers, Laval (Qc), H7G 1A4, tél.: (450) 667-4190, par courriel: smepq@ smelaval.org, par internet: https:// www.smelaval.org/donenligne.html