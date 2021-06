DEMERS, Micheline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er juin 2021 à l'âge de 81 ans et 6 mois, est décédée madame Micheline Demers, épouse de monsieur Zoël Masse. Elle était la fille de feu monsieur Alonzo Demers et de feu dame Imelda Rousseau. Elle demeurait à Saint-Agapit depuis de nombreuses années.Les cendres seront inhumées en toute intimitéau Parc cinéraire Harmonia de Saint-Apollinaire. Les obsèques ont été confiées àElle est allée rejoindre ses frères et sœurs et leurs conjoints respectifs: Suzelle (Camil Goulet), Paulette, Yolande (Raymond Carrier), Luc (Lisette Bibeau) et Gilles. Elle laisse dans le deuil outre son époux Zoël, ses enfants: Guy (Guylaine Charest), Martin (Emmanuelle Vermette), Chantal (Guy Chantal) ainsi que ses petits-enfants: Vincent (Annick Mazuet Demers), Joanik (Emy-Maude Huot), Joséphine, Margaret, Émile, Julianne, Jason et Alicia-Rose; Sont également affectés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Masse: Louisette (Gilles Martineau), feu Jeannine (Benoit Méthot), Maurice (Céline Martineau), feu Claude, Roger (Francine Montreuil), feu Diane ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille remercie sincèrement de tout cœur, l'équipe de soins à domicile du CLSC de Laurier-Station, pour leurs excellents soins et leur approche humaine et sécurisante depuis les dix-huit dernières années de la vie de Micheline.