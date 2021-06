BROUSSEAU, Denise Dussault



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 29 mai 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Denise Dussault, épouse de feu monsieur Roland Brousseau, fille de feu madame Éva Garneau et de feu monsieur Émile Dussault. Elle demeurait à Québec.Ses cendres seront déposées ensuite au même endroit. La famille est très attristée de ne pas pouvoir recevoir tous les proches de Denise Dussault Brousseau étant donné les restrictions actuelles de la santé publique. Elle recevra avec gratitude vos messages de condoléances sur le site web de la Coopérative des Deux Rives. Elle était la mère de: feu Yvan (Christiane Demers), Cécile (Marcel Walter Landry) et Claire (Daniel Bureau). Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Luc, Julie (Dominique Ardouin), Marie-Claude (Daniel Gaudreau), Guylaine (Mario Sylvain) et Jonathan (Lauraine Routhier); ses arrière-petits-fils: Anthony, Christopher, Zachary et Emrick; sa filleule Francine Dussault; les membres de la famille Brousseau ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du Centre d'hébergement St-Antoine pour leur professionnalisme, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com.