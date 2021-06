ROUSSEAU, Arthur



Au Centre d'hébergement St-Augustin de Beauport, le 27 avril 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Arthur Rousseau, époux de madame Irène Bélanger, il était le fils de feu monsieur Robert Rousseau et de feu madame Marie-Laure Genest. Il demeurait à Beauport, Québec. Outre son épouse madame Bélanger, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Carole Rousseau, Linda Rousseau (Jeannot Garneau), Sylvie Rousseau (Michel St-Pierre), Robert Rousseau; ses petits-enfants: Simon Huot (Geneviève Doucet), Karine Huot (Steeve Gosselin), Marianne Rousseau (Nathan Dufour), Maxime Rousseau (Thomas Mathieu), Jessica St-Pierre (Keaven Clavet) et Steven St-Pierre; ses arrière-petits-enfants: Milan, Logan, Anthony, Emy, Zoé, Keszya, Aleeah; ses frères: Jacques Rousseau (Marie-Berthe Drouin), feu Henry Rousseau (Denise Genest), Marcel Rousseau (Marie Ségouin) (Pierrette Des Ruisseaux), feu Paul-Robert Rousseau (Germaine Côté), feu Benjamin Rousseau (Jeannine Lamontage), feu Antoine Rousseau; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger: Madeleine Bélanger (feu Denis Robillard), Jeanne-d 'Arc Bélanger (Jean-Guy D'Aout), feu Donat Bélanger (feu Gisèle Trudel), feu Germaine Bélanger (Claude Gagné), feu Florence Bélanger (Gilles Lapointe), Thérèse Bélanger, André Rousseau et feu Alain Tremblay. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il a été confié àles cendres seront par la suite déposées au columbarium de la coopérative funéraire.