MILLIARD, Georges



À son domicile, le 30 mai 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Georges Milliard. Époux de feu dame Carmen Chouinard, fils de feu dame Marie-Blanche Gauthier et de feu monsieur Dominique Milliard, il demeurait à Sainte-Perpétue, comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Marcel Bois), Yvon (Guylaine Deslauriers), Céline, Daniel (Johanne Caron); ses petits-enfants: Yann et Marie-Pier Pelletier, Jean-Patrick et Marc-Gabriel Milliard, Annie Milliard; ainsi que ses arrière-petits-enfants. Sont aussi affectés par son départ ses sœurs: Thérèse, Hélène et Rachel Milliard; plusieurs neveux, nièces et amis(e)s de même que son frère de cœur Léopold Giasson et une amie Carmen. Des remerciements sont adressés à tout le personnel soignant des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur présence bienveillante très appréciée et les soins d'une grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium de la résidence funéraire De la Durantaye à Saint-Jean-Port-Joli.