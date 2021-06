MESSIER, Jean-Jacques



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 8 mai 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean-Jacques Messier, époux de dame Cécile Bolduc. Il était le fils de feu dame Alma Carrier et feu monsieur Alcide Messier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Cécile Bolduc; ses enfants: André (Christine Dorval), Richard (Linda Laflamme) et feu Stéphane; ses petits-enfants: Jean-Philippe (Sabina Douwis), Gabriel, Michael (Roxanne Dufour) et Raphaël (Krystel Marquis); ses arrière-petites-filles: Louanne et Ophélie; ses frères et sœurs: feu Fernande (feu Ernest Grondin), feu Réola (feu Jeanne-D'Arc Gagnon), feu Luce (feu Guy Lauzier), feu Gérard (feu Céline Beaudoin), feu Rénald (Rolande Montminy), feu Raymond (feu Monique Perron), Jean-Claude (Pierrette Ferland), Lorraine (feu Claude Viger), feu Michel (Claudette Gagnon), feu Denis (Lise Légaré) et Lise (Michel Gosselin); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Alfred Bolduc (feu Marguerite Breton), feu soeur Fernande Bolduc, feu Pauline Bolduc, feu Lucienne Bolduc (Roger Couture), Jacqueline Bolduc (feu Jean-Paul Picard), Thérèse Bolduc, Louisette Bolduc (feu Marcel Saindon), Jean-Guy Bolduc (Suzanne Godbout) et Jean-Claude Bolduc (Gaétane Fournier); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital Laval pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8, tél.: (418) 682-6387.