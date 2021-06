ST-PIERRE, Gaston



A l'IUCPQ, le 10 juin 2021, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Gaston St-Pierre, parti trop tôt rejoindre son fils bien-aimé Michel. Il était l'époux de dame Jenny Pelletier et le fils de feu dame Gilberte Pellerin et de feu monsieur Majoric St-Pierre. Natif de Saint-Pamphile, il habitait à Sainte-Perpétue comté de L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Annick (Jonathan Charland), sa belle-fille Amélie (Ranji Bélanger), ses petits-enfants: Lou-Jane et Lewis Charland, William, Maxim et Raphaël Delisle ainsi que leur père Mathieu Delisle. Il était le frère de Christiane (Louis Arsenault), Ghislain (Louise Paquet), Mario (Suzanne Chouinard), feu Langis. De la famille Pelletier, sa belle-mère Liette Cloutier (feu Gilbert), Michèle (Alain Bourgault) et Stéphane (Annick Dubé). Sont également affectés par son départ ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux amis. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'unité des soins coronariens et des soins intensifs de l'IUCPQ ainsi qu'à l'unité de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 2300, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3H 2R5, https://rein.ca/.L'inhumation suivra au cimetière paroissial " Bellevue " de Saint-Pamphile.