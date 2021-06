FOURNIER, Roger



À Québec, le 20 mai 2021, à l'âge de 82 ans et 9 mois, est décédé monsieur Roger Fournier, époux de madame Anne Harding, fils de feu madame Méhala Boissonneault et feu monsieur Lévi Fournier. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Raymond (Micheline Reichert) et Anne-Louise; ses petites-filles: Mélanie (Emmanuel Dibble), Catherine et Véronique (Jasmin Dubuc); ses sœurs: Lucille (feu Jean-Paul Breton), Madeleine (feu Hugues Marquis), Thérèse (feu Marcel Caron) et Suzanne (Louis Vallière); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Robert Harding (Marielle Raby), Peter Harding (feu Donna Mae Bauer), feu Terry Harding (Beverly Hansom) et feu Gail (feu Marcel Adams); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier de tout cœur les membres du personnel de l'Hôpital Laval ainsi que du CLSC de la Jacques-Cartier-Loretteville pour la qualité des soins prodigués.C'est au même endroit que la famille recevra les condoléances à compter de 13h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca.