Richard Baribeau



C'est avec profonde tristesse que nous vous annonçons le décès, à l'âge de 83 ans, de monsieur Richard Baribeau, conjoint de madame Francine Bouffard. Ses derniers moments à la Maison Michel-Sarrazin, le 12 juin 2021, lui ont permis de faire ses adieux paisiblement et sereinement, entouré de ses proches et imprégné de leur amour.Il était le fils cadet de feu Hervé Baribeau et feu Cécile Després. Il laisse dans le deuil ses deux fils, Pierre (Pascale Labonté et ses filles Éloïse et Alicia) et son fils cadet Charles (Marlène Delwaide). Ses deux petits-enfants, son petit-fils Charles Baribeau et sa petite-fille Julia Baribeau-Delwaide, ainsi que la mère de ses garçons Madame Jeannette Couture. Ses frères et sœurs : Simon (Lucille Poiré), feu Michel Baribeau (Marielle Simoneau), Lise (feu Maurice Morin, feu Robert Laflamme); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouffard : Jean-Guy (Lucette Fortin), Claudette (Yves Trudel), Claire (Jean-Louis Simard), Sylvie (Yves Roussel), Marc (Suzanne Leblond) et Jacques; ainsi que ses belles-sœurs, neveux et nièces.Sa résilience, son sens de l'humour, sa gaité de cœur et sa grande générosité manqueront à tous ceux qui ont eu le privilège de croiser sa route et tout spécialement ses nombreux amis qui lui ont témoigné leur affection tout au long de sa maladie.Sa conjointe Francine et ses deux garçons tiennent à remercier le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Un remerciement spécial au Dr Jean-Michel Samson de l'Hôtel-Dieu de Lévis.Ses fils tiennent à souligner leur profonde reconnaissance et remercier du fond du cœur sa conjointe de vie, Francine, son Ange comme il l'appelait toujours, pour son grand soutien durant toutes ces années.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin https://michel-sarrazin.ca/faire-un-don, ou à la Société Saint-Vincent de Paul, secteur Lauzon. https://www.ssvp.ca/fr/location/saint-joseph-lauzon.La famille vous accueillera auà compter de 14h.