AstraZeneca: Québec fait marche arrière sur le vaccin à prioriser en deuxième dose

Québec fait marche arrière et recommandera finalement à ceux qui ont reçu le vaccin d’AstraZeneca d’opter pour le vaccin de leur choix en deuxième dose.

Mercredi soir, sur le site du gouvernement, on indiquait pourtant que «les personnes de 18 ans et plus qui ont reçu le vaccin Covishield ou AstraZeneca comme 1re dose devraient recevoir un vaccin Pfizer ou Moderna pour leur 2e dose».

En conférence de presse, jeudi matin, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a affirmé qu’il s’agissait d’une «déclaration erronée» et a plaidé «l’erreur de communication» de la part du gouvernement.

«Les gens qui ont reçu un AstraZeneca ne devraient pas nécessairement prendre un ARN. Il y a eu une erreur, on va corriger l’erreur ce matin. Le Dr Arruda a été très clair, quelqu’un qui a reçu un AstraZeneca peut décider, de façon éclairée, de continuer avec AstraZeneca, ou de prendre le ARN, mais ne devrait pas nécessairement passer par un ARN», a-t-il expliqué.

Les vaccins à ARN messager regroupent notamment les vaccins des pharmaceutiques Pfizer et Moderna.

Selon les explications fournies par le ministre, ceux qui ont reçu le vaccin d’AstraZeneca s’exposent à des effets secondaires plus importants s’ils choisissent d’opter pour une deuxième dose d’un autre vaccin. Leur niveau de protection serait toutefois plus élevé que s’ils optent pour deux doses du produit d’AstraZeneca.

