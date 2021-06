HÉBERT, Jean-Guy



À son domicile, entouré par l'amour de sa famille, le 31 mai 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Hébert. Il était le fils de feu madame Marie-Louise Labrecque et de feu monsieur Napoléon Hébert. Il était l'époux de madame Suzanne Drouin. Natif de Sainte-Rose-de-Watford, il demeurait à Québec. Outre son épouse il laisse dans le deuil ses filles : Nathalie (Stéphane Lavoie) et Julie (Jasmin Brochu); ses petits-enfants : Eve (Philippe Gobeil-Bouchard), Derek et Charles-Olivier ainsi que Axell, Malek et Elliot; ses frères et sœurs : Léo (Maude Veilleux), Denise, Irène (Yves Baillargeon), Marielle (Hervé Nadeau), Normand (Pauline Beaudoin), Gaston (Claire Nadeau); son filleul Christian Nadeau (Suzie Poulin); les membres de sa belle-famille Drouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Bernadette, feu Adrien (feu Rita Vallée), feu Lucianna (feu Émile Poulin), feu Fernand, feu Lucille (feu Réal Gagnon), feu Candide, (feu Magloire Dumont), feu Paul-Émile (Raymonde Morin), feu Jeanne (feu Gérard Boutin). Il a été confié à :de là au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Opération Enfant-Soleil, Tél. : (418)683-2323, Site :www.operationenfantsoleil.ca.