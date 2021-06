MORIN, Claire Roy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 juin 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Claire Roy, épouse de feu monsieur Jean Morin, fille de feu Alexandre Roy et de feu Ernestine Lecompte. Elle demeurait à Saint-Anselme. Elle laisse dans le deuil sa fille Colette (Michel Labbé) et son fils Martin; ses petits-enfants: Jonathan (Sonya Labrecque) et Alexandra (Tommy Maranda); ses arrière-petits-enfants: Coralie, Ève, Anthony et Chloé. Elle était la soeur de feu Rose-Yvonne (feu Paul-E. Roy), feu Victor (feu Cécile Bélanger), feu Rita (feu Paul-André Vallières), feu Pauline (feu Maurice Morin), feu Thérèse (feu Jean-Louis Michaud, feu Rachel (feu Gilles Carbonneau), feu Paul-Armand (Raymonde Breton), feu Benoît (feu Fernande Couture), feu André (feu Colette Ruel), Gemma (Clément Lajoie) et de Raymonde (Stan Howden); dans la famille Morin, la belle-soeur de feu Joseph (feu Thérèse Baillargeon), feu Gertrude (feu Albert Bolduc), feu Paul (feu Hélène Boulet), feu Maurice (feu Pauline Roy), feu Émile (Pierrette Baillargeon) et de Edgar (Cécile Fradette). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'UCDG 5e étage à l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/.à compter de 12h à 13h45.et de là au cimetière paroissial.