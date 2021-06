LEMAY, Lise Huot



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Lise Huot Lemay, épouse de feu André Lemay, le vendredi 30 avril à l'âge de 76 ans. Lise est décédée sereinement, en douceur, entourée de ses proches à l'hôpital Laval.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 45.L'inhumation de ses cendres se fera ensuite au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses filles: Marie-France (Richard Lampron) et Sophie (Guy Duchesne); ses petits-enfants qu'elle aimait tant: Catherine et Marc Lampron, Juliane et Laurence Duchesne; sa sœur Micheline (Jean-Marc Néron); sa cousine Claire Rhéaume; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemay: Benoît (Claire Frenette), Diane (Robert Lemire), Michèle (Gérard Lebel) et Chantal (Jean-Pierre Filion), ses grandes amies Nycole Roy, France Roy et Rita Bellemare; ainsi que de plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille souhaite remercier chaleureusement toute l'équipe du département de pneumologie et des soins palliatifs de l'IUCPQ pour leurs attentions et leurs soins dévoués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone: 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.