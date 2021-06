MORIN, Marielle



Au centre d'hébergement de Sainte- Perpétue, le 2 juin 2021, à l'âge de 84 ans est décédée madame Marielle Morin, épouse de monsieur Raynald Morin. Elle demeurait à Saint-Marcel comté de L'Islet. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Germain Dancause), Guy (Nathalie Gagnon), Nathalie (Sylvain Bernier), Annick (Daniel Payeur) et Marco; ses petits-enfants: Cynthia, Patrick, Andréa, Simon, Cédric, Annabelle, Rosalie, Mathis et ses deux arrière-petits-enfants: Élodie et Zack. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Céline (feu Napoléon Morin), Jean-Émile (Éliane Gagnon), feu Julien (Irène Dias), feu Léo (Marie-Stella Bélanger), Charles (Louise Couillard) et Gaétan (France Laprise). De la famille de son époux: feu Médard (Monique Morneau), feu Raymonde (feu Gérard Pelletier), Eva (Marcel Caron). Sont également affectés pas son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Sainte-Perpétue, des services des soins à domicile du CLSC et celui de la coopérative des soins à domicile, tout particulièrement à Meggy, Carole et Anniève pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don l'Association Diabète-Québec, 300-8550 boul. Pie-IX Montréal (Québec) H1Z 9Z9, à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 ou à la Fondation des services de santé MRC de L'Islet, 430 rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0.La famille sera présente à lale samedi 19 juin 2021 de 9h30 à 10h45.L'inhumation suivra au cimetière paroissial de Saint-Marcel. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire