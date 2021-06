THIBAULT, Denise



C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de madame Denise Thibault survenu à l'hôpital Jeffery Hale, le 14 juin 2021. C'est entourée d'amour qu'elle nous a quittés paisiblement, à l'âge de 73 ans, après un long et courageux combat contre la maladie de Parkinson. Elle est allée rejoindre sa sœur Louise et ses parents madame Marguerite Carrier et monsieur Auguste Thibault. Elle demeurait à Beauport, Québec. Elle était aimée de son époux, monsieur Gaétan Brodeur, de ses filles: Marie-Claude (Laurent Richard), Mireille (Sébastien St-Laurent) et Catherine (Vincent Huard); de ses petits-enfants adorés: Laurie, Félix, Marie-Soleil, Arielle, Léo, Alexis et Rémi; de ses frères et sœurs: Gilberte, Lorraine, Céline, Paul, André et Réjanne. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs beaux-frères, belles sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amies. La famille recevra les condoléances le lundi 28 juin de 18h à 21h et le mardi 29 juin de 11h à 14h àLa famille tient à remercier plus particulièrement Dre Mélanie Langlois, neurologue, ainsi que l'équipe de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale, pour l'accueil et la qualité des soins prodigués. De plus, nous remercions le Carrefour des proches aidants de Québec pour leur soutien offert pendant plusieurs années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don soit à la Fondation du CHU de Québec-Université Laval pour le soutien à la recherche contre le Parkinson, ou à la Société de parkinson de la région de Québec.