DALLAIRE, Marie-Paule Brochu



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 juin 2021, à l'âge de 91 ans et 6 mois est décédée madame Marie-Paule Brochu, épouse de feu Arthur Dallaire, fille de feu Théodore Brochu et de feu Félexine Nicol. Elle demeurait à Saint-Philémon de Bellechasse.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Monique (André Plante), Jeannine (Léandre Drouin), Madeleine (Gérard Lamontagne), Jacqueline (Denis Plante), Michel (Johanne Bissonnette), Simone (Gilles Labrie), feu Yvon, Denis (Céline Brochu); ses petits-enfants: Michel et Sylvie Plante, Isabelle et Sébastien Fontaine, Patrick et Frédéric Plante, Carl, Andréa et Vanessa Dallaire, Alex Labrie, Jimmy et Marie-Christine Dallaire, Marco et Nathan Dallaire et ses arrière-petits-enfants: Elora, Jayce, Jolianne, Julien, Léa, Lylou, Fidjie, Gabriel, Matis, Tiffany, Zack, Loïc. Eloïse, Anaïs, Gabriel et Éloi. Elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur: feu Albert (feu Freda), feu Philippe (Françoise), feu Germaine (feu Raymond), feu Armand (feu Gisèle). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci tout spécial à notre sœur Jacqueline pour tout le temps consacré auprès de notre mère. Remerciement au personnel du CLSC Bellechasse et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la