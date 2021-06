GRENIER, Denis



À Québec, le 8 juin 2021, à l'âge de 79 ans et 10 mois, est décédé monsieur Denis Grenier, fils de feu madame Madeleine Langlois et de feu monsieur Marc Grenier. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil Stéphane Maltais et Suzanne Boulet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s et tous les artistes et musiciens auxquels il a passé la majeure partie de sa vie à encourager et magnifier leur art. Au coeur de sa vie était la beauté, la sensibilité et toutes personnes pouvant y contribuer. Il dévouait sa grande intelligence sensible et fine à supporter tous les artistes qui laissent parler librement leur coeur. La famille tient à remercier tous les artistes qui ont fait foisonner sa passion tout au long de sa vie ainsi que la station de radio CKRL (89,1 fm) qui a permis de diffuser son émission pendant 26 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Ensemble Anonymus qui s'engage à travailler à la continuté de l'émission Continuo, oeuvre de Denis Grenier, site web: https://www.anonymus.qc.ca