Cédric Desruisseaux premier de classe

L’attaquant des Islanders de Charlottetown Cédric Desruisseaux a été choisi jeudi le récipiendaire du trophée Michel-Brière, remis au joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) cette saison.

• À lire aussi: Le meilleur marqueur de la LHJMQ s'entend avec le Rocket

• À lire aussi: Encore un trophée pour Jim Hulton

Le gagnant a eu le meilleur sur son coéquipier Colten Ellis et le capitaine des Foreurs de Val-d’Or, Jakob Pelletier.

Desruisseaux a récolté 42 buts et 36 mentions d’aide pour 78 points en 40 matchs durant le calendrier régulier, menant les siens vers une fiche de 35-5-0 et le sommet du classement général. Le vainqueur du trophée Jean-Béliveau a également mené la ligue avec un différentiel de +46 et a inscrit son nom à la feuille de pointage dans 39 rencontres. Le mois dernier, il a signé un contrat d’un an avec le Rocket de Laval, club-école du Canadien de Montréal dans la Ligue américaine.

Ayant évolué avec l'Océanic de Rimouski au cours des trois campagnes précédentes, Ellis a remporté 23 de ses 24 décisions devant le filet. Le gardien a présenté un taux d’efficacité de ,926 et une moyenne de buts alloués de 1,78, la meilleure de l’histoire du circuit. L’espoir des Blues de St. Louis a paraphé sa première entente professionnelle en mars.

Enfin, Pelletier a totalisé 43 points, dont 13 buts, en 28 matchs seulement. Son club a d’ailleurs conservé une fiche de 28-3-4. Le membre de l’organisation des Flames de Calgary a participé au Championnat mondial de hockey junior, contribuant à la médaille d’argent du Canada.