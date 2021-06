Centre Bell: une clinique de vaccination pour les partisans vendredi et dimanche

La clinique de vaccination installée au Centre Bell mercredi soir a connu un franc succès, et c’est pourquoi les autorités vont répéter l’expérience lorsque le Canadien de Montréal et les Golden Knights de Las Vegas seront en ville pour les matchs 3 et 4, vendredi et dimanche.

Mercredi soir, des 200 doses qui étaient disponibles, 149 ont été administrées pour la portion sans rendez-vous dans le temple du CH. Quelque 201 doses ont par ailleurs été données avec rendez-vous sur les 350 qui se trouvaient sur place.

C’est le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud de l’Île-de-Montréal et le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal qui organisent cette clinique au Centre Bell, avec la collaboration du Groupe CH, propriétaire de l’équipe montréalaise.

Vendredi et dimanche, la clinique de vaccination sans rendez-vous sera accessible de 17 à 21h. Quelque 200 doses seront alors offertes chaque soir aux personnes de 12 ans et plus. Les 12-13 ans doivent par contre être accompagnés d’un parent.

En complément, la clinique de vaccination du Centre Bell (1190, avenue des Canadiens-de-Montréal) offre aujourd'hui la vaccination sans-rendez de 9 à 20h.

