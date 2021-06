CH: profiter de l’avantage de la maison

Le Canadien de Montréal reviendra au Centre Bell, dans un environnement auquel il est habitué, avec une égalité de 1 à 1 dans sa série demi-finale contre les Golden Knights de Vegas et aura à poursuivre ses succès.

• À lire aussi: Marc Bergevin finaliste pour le trophée Jim Gregory remis au DG de l'année

• À lire aussi: Les défenseurs des Golden Knights seront à surveiller

• À lire aussi: Le Canadien rebondit à Vegas et nivelle la série

En allant chercher les honneurs du deuxième match au compte de 3 à 2, au T-Mobile Arena, mercredi, les hommes de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme ont réussi leur première mission d’importance.

Pour les troisième et quatrième duels de la série, le Tricolore retrouvera ses partisans, même si ceux-ci seront moins nombreux que dans l’amphithéâtre de leurs adversaires. En raison d’une annonce du gouvernement Legault, mardi, ce ne sont pas 2500 personnes qui pourront pénétrer dans l’enceinte, mais 3500.

«C’est bien de revoir des gens dans le Centre Bell, a mentionné Ducharme, lors de son point de presse matinal, jeudi. C’est certain que si on pouvait avoir le "building" plein comme [à Vegas, ce serait bien], mais ce n’est pas la même réalité.»

Ducharme est loin d’avoir crié victoire malgré l’important gain lors du deuxième match. Au contraire, il continue de clamer qu’il veut voir son équipe donner un effort supplémentaire à chaque match, avec la coupe Stanley comme point final.

«C’est vraiment important que dans une ronde éliminatoire on puisse s’améliorer à chaque match. Je crois que c’est ce que nous avons fait contre Toronto, puis Winnipeg, et c’est ce qu’on veut continuer de faire ici. On doit répliquer ce qu’on fait de bien.»

Petry s’est bien senti

Pour sa part, le défenseur Jeff Petry a effectué un retour au jeu, mercredi, lui qui avait raté le dernier match de la série contre les Jets de Winnipeg et le premier contre les Golden Knights, en raison d’une blessure à des doigts de la main droite.

Or, l’arrière droitier a rapidement retrouvé son rôle et ses repères malgré une hémorragie sous-conjonctivale. En un peu plus de 20 minutes sur la patinoire, Petry s’est avéré un élément important de la victoire des siens, en se faisant complice de la réussite de Tyler Toffoli, en plus de maintenir un différentiel de +1. Petry a aussi dirigé deux rondelles sur Marc-André Fleury, en plus de bloquer deux lancers

«C’était une question de temps. Il fallait parler avec les médecins et établir une échéance logique et réaliste, a expliqué Petry. J’ai poussé et essayé de plus en plus de choses durant les entraînements pour voir si c’était confortable. Pour moi, c’était seulement une question de savoir si je pouvais jouer sans nuire à mon équipe.»

«Il y a plusieurs joueurs dans notre équipe et dans les autres formations qui sont aux prises avec des blessures. C’est le temps de l’année où tu dois faire fi de tout ça et jouer si tu es en mesure de le faire.»

Le Canadien et les Golden Knights se retrouveront sur la patinoire montréalaise vendredi, pour la troisième rencontre.

À VOIR AUSSI