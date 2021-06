Comment une mère en union de fait peut-elle être protégée?

Je suis la mère de deux enfants et je suis confrontée à une situation incompréhensible. Je me suis réfugiée en maison d’hébergement parce que le père de mes enfants usait de violence. Malgré cela, ma demande de lui interdire de voir les enfants (je précise ici que nous ne sommes pas mariés) ne semble pas être entendue, même si on me dit que la loi amendée sur le divorce devrait les protéger. Où est le problème ?

Responsable mais lésée

Le problème c’est que la Loi sur le divorce est de compétence fédérale et concerne les couples mariés. Comme vous ne l’êtes pas, ce serait au gouvernement provincial d’amender le droit de la famille (qui relève de sa compétence) pour que les choses changent. À part le Québec, toutes les autres provinces canadiennes ont un encadrement pour les conjoints de fait.