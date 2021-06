LANGLOIS, Richard



À son domicile, le 4 juin 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Richard Langlois, conjoint de madame Denise Fournier. Fils de feu dame Pauline Gaudreau et de feu monsieur Maurice Langlois, il demeurait à L'Islet (Saint-Eugène). Outre sa conjointe Denise, il laisse dans le deuil ses enfants : Simon (Laury Fortin) et Sophie Langlois (Jean-Julien Taillon); ses petits-enfants : Zack et Félix Langlois, Alice et Jean Taillon. Il était le frère et le beau-frère de : Lyne (Daniel Blais), Marcel (Michelle Breton), Gilles; de la famille Fournier : Jacques (Pierrette Fournier), feu Claude (Pauline Lavoie), Gaétan (Danielle Bissonnette), Charles (Renée-Claude Fortin), André (Martine Carrier). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces ses cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés à Jacynthe Pelletier et sa famille pour leur présence et leur accompagnement. Un merci également à l'ensemble du personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu'à celui du Centre régional intégré de cancérologie (CRIC) de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 Avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, www.cancer.ca