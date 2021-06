DESCHÊNES, Rachel Landry



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 décembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Rachel Landry, épouse de feu monsieur Maurice Deschênes, fille de feu monsieur Joseph-Alfred Landry et de feu madame Élisabeth Bérubé. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Claude, Mario (Hélène Mercier), Jocelyn (feu Caroline Pomerleau) et Bruno; ses 4 petits-enfants: Mickaël, Keven, Francesca et Stacy; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Roger Landry (feu Yvette Léveillé), feu l'abbé Robert Landry, feu Roland (feu Marie - Reine Bouffard), feu Lionel Landry (père capucin à la Réparation de Montréal), feu Sr Rose - Aimée et feu Sr Marcienne Landry (S.S.C.M.), feu Alphonse Landry (feu Jeannette Thibouthot), Réjeanne Landry (feu Aimé Desrosiers), L'abbé Clément Landry (Rivière-du-Loup), Marie - Jeanne Landry (feu François L'Italien), feu Hervé Landry, Vital Landry d.p. (Jeannot Beaudet), feu Denise Landry, Marie Landry et Fernande Landry (Ernest Bégin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Deschênes: Margot D. Anctil (feu Marius Anctil), Jean-Guy (Lucille Pelletier), Benoit (Rolande Labrie), feu Marc, Pierrette (Paul Sylvain), Pierre (Jeannette Pelletier), Jean-Louis (Huguette Proulx), feu Denis (Denise (Miville-Deschênes), Lucie (Gaby Leclerc), Hélène (Réjean Nadeau), Jacques (Colette Pelletier), feu Michel (Lorraine Lévesque Deschênes); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 13h.